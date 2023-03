Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich war es wieder soweit: Nach der langen Coronapause begeisterte der Frauenchor Gospel & Praise aus Mittelbach am Montag bei den Kirchenmusikfesttagen Pfalz.

Etwa 160 Besucher hatten am sonnigen Pfingstmontagabend den Weg ins beschauliche Oberauerbach, in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche gefunden, um sich in die Welt des Gospel entführen zu lassen. Zusammen mit