Evan Gordon, Linksaußen der A-Jugend des SV 64 Zweibrücken, hat sein Auftaktspiel mit den U21-Handballern der US-Nationalmannschaft am Dienstag verloren. Bei der WM in Deutschland und Griechenland unterlagen die US-Boys dabei in der schweren Vorrundengruppe A dem Team aus Polen mit 22:47 (11:25).

Bester Werfer des US-Teams von Trainer Danilo Rojevic war Oliver Edwards mit vier Treffern. Der 18-jährige Gordon, der in Maßweiler wohnt und die IGS Thaleischweiler-Fröschen besucht, versenkte seinen einzigen Wurfversuch nicht. Am Donnerstagabend mussten die Amerikaner um 19.30 Uhr gegen Frankreich (nach Redaktionsschluss beendet) ran, am Freitag geht es im letzten Vorrundenspiel gegen Kroatien (18 Uhr, Livestream bei Discovery plus.)

Titelkandidat Deutschland war in seiner „Afrika-Gruppe B“ bisher zweimal erfolgreich. Die Truppe von Cheftrainer Martin Heuberger, Co-Trainer Klaus-Dieter Petersen und Torwarttrainer Carsten Lichtlein schlug zum Auftakt am Dienstag Libyen mit 35:14 (18:4) und am Mittwoch Tunesiens U21 mit 46:31 (21:13). Am Freitag steht um 18 Uhr das Duell mit Algerien auf dem Spielplan.