Das Goldene Buch der Stadt Homburg ist ab sofort im Internet abrufbar. Die Stadt hat die 51 Seiten des Buches digitalisiert und per Diashow auf seiner Internetseite veröffentlicht. Der erste Eintrag stammt aus dem Jahr 1957, unterschrieben hat der damalige Bundespräsident Theodor Heuss. Grund für den Besuch war die politische Eingliederung des Saarlands in die Bundesrepublik Deutschland. Ebenso sind im Goldenen Buch Erinnerungen an die erste Ratssitzung im neuen Rathaus (1983), den Aufstieg des FC Homburg in die erste Bundesliga (1986) und an dem Besuch des Schauspielers Sky Du Mont (2016) festgehalten. Internet: homburg.de, Rubrik Stadtinfo, Geschichtliches, Stadtgeschichte.