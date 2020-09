Die Handwerkskammer der Pfalz hat 150 Altmeister mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt. Sie haben vor 50 Jahren den Grundstein für ihr Berufsleben gelegt. Aufgrund der Corona-Situation wurde in diesem Jahr auf die Feierstunde verzichtet. Die Urkunden wurden den Jubilaren zugeschickt. In Zweibrücken geehrt wurden der Gas- und Wasserinstallateur Gerhard Dirnberger, der Maurer Wolfgang Schäfer sowie der Gas- und Wasserinstallateur Oskar Theisinger. In Zweibrücken-Land bekamen den Goldenen Meisterbrief der Schlosser Herbert Blinn (Battweiler), die Stuckateure Heinz Förch (Großbundenbach) und Philipp Freyler (Contwig), der Gas- und Wasserinstallateur Gerhard Knerr (Battweiler), der Frisör Gerno Mayer (Rieschweiler), der Kraftfahrzeugmechaniker Karl-Heinz Schröer (Riedelberg), der Maschinenbauer Günter Stegner (Kleinsteinhausen) sowie der Maler und Lackierer Klaus Wingerter (Kleinbundenbach).