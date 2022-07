Bei der Verleihung des Fasnachtsordens „Goldener Löwe“ am Sonntag in der Stadthalle von Deidesheim waren auch drei Fasnachter vom Karneval-Verein Zweibrücken (KVZ) – Matthias Wild, Kim Weidner und Tobias Frübis – dabei. Der Orden „Goldener Löwe“ stellt die zweithöchste Auszeichnung dar, die die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine verleiht. Verliehen wird er an verdiente Fasnachter für 22 Jahre Engagement.