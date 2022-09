82 Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister aus der Pfalz wurden am Freitag, 9. September, in der Fruchthalle in Kaiserslautern geehrt. Sie alle hatten im Jahr 1972, also vor 50 Jahren, ihre Meisterprüfungen abgelegt. Bei der Feierstunde, zu der die Handwerkskammer der Pfalz eingeladen hatte, überreichte Kammerpräsident Dirk Fischer den Jubilaren den Goldenen Meisterbrief. Dieser geht übrigens an noch weitere 43 weitere pfälzische Meister, die an dem Festakt in Kaiserslautern nicht teilnehmen konnten. Unser Foto zeigt sechs Geehrte aus Zweibrücken mit ihren Goldenen Meisterbriefen. Vordere Reihe von links: Gerhard Biener, Jürgen Schmitt, Eugen Vollmar und Kammerpräsident Dirk Fischer. In der hinteren Reihe stehen von links Hans Niederauer, Franz Stock und Heinz Pfeifer.