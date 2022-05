Ein gewisser Kurt soll mit hohem Tempo durch die Mittelbacher Ortsdurchfahrt gerast sein. Das will eine Liste – man könnte fast sagen, ein Pranger-Plakat – beweisen, die seit der Hexennacht unter einer der neuen Tempotafeln im Dorf hängt. Gewisser Kurt soll mit 78 Stundenkilometer durch das Dorf gebrettert sein − bei erlaubtem Tempo 50. Für so etwas sieht der Bußgeldkatalog 180 Euro Bußgeld, einen Punkt in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot vor. Nach umfangreicher Recherche kam heraus: Gewisser Kurt soll niemand anderer als der Mittelbacher Ortsvorsteher Kurt Dettweiler sein.

Der zeigt sich am Telefon jedoch unschuldig. „Letzte Woche bin ich sogar 45 gefahren, einer dieser Saarländer hat hinter mir gehupt“, beteuert er, um sein Gaspedal in Unschuld zu waschen. Aber damit noch nicht genug: Unterhalb Dettweilers Namen stehen auf der Liste mehrere weitere Namen aus Mittelbachs Dorfpolitik. Beispiele: Erika (Watson), Aaron (Holaus) und Anne (Bauer). Es handelt sich dabei vor allem um Mittelbacher Dorfpolitiker, die sich für ein Tempolimit in der Altheimer Straße ausgesprochen haben.