„Pfelgeshampoo“ – ach du alles! Es war also so gewesen, dass sich der Produktionsmitarbeiter der betreffenden Firma am Vorabend seines (letzten!) Arbeitstags zwei Pullen Schampus reingepfiffen hat. Morgens ist er dann mit entsprechend dickem Kopf zur Arbeit erschienen. Seine Aufgabe bestand schon seit einer Beförderung vor mittlerweile fünf Jahren darin, aus schwarzem Filz Buchstaben auszuschneiden und die dann feinst säuberlich auf die Shampoo-Flaschen zu kleben. Mit sicherer Hand und mit Hilfe einer Pinzette war ihm das die ganze Zeit auch ohne Probleme gelungen, um die 300 Fläschchen packte er am Tag. Nun aber sorgte der Restalkohol dafür, dass der Mann buchstabentechnisch etwas durcheinandergeriet. Das Ergebnis war der abgebildete Verschreiber. Wie gesagt, es war sein letzter Tag in der namhaften Firma, per Post flatterte ihm alsbald die Kündigung ins Haus. Das Fazit dieser – zugegebenermaßen an den Haaren herbeigezogenen – Geschichte lautet: „Klebst du Shampoo-Flaschen voll, trink vom Schampus nicht zu doll.“