Während des Gottesdienstes ist am Sonntag im saarländischen Heusweiler eine 735 Kilogramm schwere Kirchenglocke abgestürzt. Der Vorfall spielte sich im Turm der Kirche Mariä Heimsuchung in der Gemeinde im Regionalverband Saarbrücken ab. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) sicherten die Glocke und begutachteten den Schaden. Die Stabilität der 1918 gegossenen Glocke hätte am Montag, 6. März, überprüft werden sollen.