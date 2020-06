Das saarländische Unternehmen Globus kündigte am Mittwoch an, die verminderte Mehrwertsteuer ab Montag, 29. Juni, direkt an seine Kunden weiterzugeben. „Vollständig und über den gesamten Zeitraum der Regierungsentscheidung bis zum 31. Dezember“, teilte Sprecher Jochen Baab in einer Pressemitteilung mit. Die Bundesregierung hat im Zuge der Corona-Hilfe beschlossen, ab Juli den normalen Satz von 19 auf 16 Prozent zu senken und den ermäßigten Satz von sieben auf fünf Prozent.

Laut Baab wird die Ermäßigung direkt an der Kasse abgezogen und auf dem Kassenbon ausgewiesen. Die neuen Preise werden also nicht auf den Preisschildern im Regal zu sehen sein. „Wir handeln im Sinne unserer Mitarbeiter und der Umwelt, wenn wir für die Zeitspanne von sechs Monaten nicht jedes unserer mehr als 100 000 Preisschilder pro Markt händisch austauschen, sondern den Rabatt direkt beim Kassieren abziehen“, erläuterte Jochen Baab. In Zweibrücken ist Globus mit dem Baumarkt in Ernstweiler vertreten, in Einöd mit einem Warenhaus.