Am Donnerstag, 16 Uhr, vermeldet das Globus-Warenhaus Einöd: Die Tankanlage und die Waschstraße an der Zweibrücker Gottlieb-Daimler-Straße ist wieder in Betrieb. Die Stromversorgung, die am Montagnachmittag durch Anbohren einer zentralen Leitung auf dem Betriebsgelände unterbrochen war, konnte früher als gedacht wieder hergestellt werden. Zwar habe man noch nicht alle Zapfanlagen wieder in Betrieb nehmen können, aber die allermeisten. Kraftstoff sei genug vorhanden.