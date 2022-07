Die Globus-Kette mit Sitz in St. Wendel wird seine Läden in Russland trotz des Ukraine-Kriegs weiter geöffnet lassen. Globus beschäftigt in Russland in 19 Märkten 9900 Mitarbeiter.

„Meist Verkäuferinnen und Kassiererinnen, also ganz normale Menschen, die nicht zur Elite des Landes zählen. Diese machen wir nicht verantwortlich für den Krieg“, schreibt Pressesprecherin Isabel del Alcazar auf Anfrage RHEINPFALZ. „Zu ihnen haben wir in den vergangenen mehr als 15 Jahren enge Kontakte aufgebaut, die von einer großen gegenseitigen Wertschätzung getragen werden. Wir tragen auch für sie und ihre Familien Verantwortung. Würden wir schließen, wären diese vielen Menschen auf einen Schlag arbeitslos und gerieten in eine persönliche Notsituation.“

In den Märkten vor Ort würden weitgehend lokale Waren gehandelt. Es beständen kaum Abhängigkeiten in den Lieferketten zwischen Deutschland und Russland. Globus fokussiere sich derzeit nur noch auf das Kerngeschäft, die Grundversorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitten. Investitionen in die Expansion habe man frühzeitig gestoppt. Käme es zu einer Zwangsverstaatlichung, würden dem russischen Staat erhebliche Vermögenswerte zufallen, lässt die Globus Pressestelle verlauten. „Aktuell werden in Russland entsprechende Gesetzesentwürfe diskutiert, und auch viele andere Unternehmen fürchten diese Konsequenzen. Auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, die in Deutschland arbeiten, wären von den Auswirkungen betroffen.“ In Einöd betreibt Globus ein Fachmarktzentrum und in Zweibrücken einen Baumarkt.