Die Mitglieder des städtischen Bau- und Umweltausschusses haben am Dienstag die erneute Offenlegung des für den Ausbau des Bau- und Gartenmarktes von Globus erforderlichen neuen Bebauungsplans „Wilkstraße“ einstimmig beschlossen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) hatte auf eine Nachschärfung gedrängt. Die Verkaufsflächen, auf denen sogenannte innenstadtrelevante Waren von Globus angeboten werde dürfen, müssen exakt bestimmt werden. Im Juni vergangenen Jahres entschied die SGD, dass Globus seinen 1985 damals auf 10 000 Quadratmetern eröffneten Markt erweitern darf, um 1800 auf 19 500 Quadratmeter. Nach einer ersten Offenlegung des B-Plans im Sommer verlangte die Behörde Nachbesserungen. Den einzelnen Sortimentsgruppen sogenannter innenstadtrelevanter Waren (Getränke, Nahrung, auch Schnittblumen und Schreibwaren) müssen Höchstflächen zugewiesen werden, für Getränke etwa 800 Quadratmeter. Dem folgte der Ausschuss am Dienstag ohne Aussprache. In einem verkürzten Verfahren werden Träger öffentlicher Belange nun erneut um eine Stellungnahme gebeten. Bei einem positiven Abschluss der zweiten Offenlegung des B-Plans könnte der Stadtrat noch in diesem Jahr Baurecht schaffen.

Globus will sieben Millionen Euro investieren und zu den 210 Arbeitsstellen zehn bis 15 zusätzliche entstehen lassen.

Mittelbach: Straße soll „Zum Bickenalb-Blick“ heißen

Zudem stimmte der Bauausschuss der Empfehlung des Ortsbeirates Mittelbach zu, die Erschließungsstraße des neuen Mittelbacher Baugebiets „Zum Bickenalb-Blick“ zu nennen. Vorgesehen war anfänglich „Lindenhofstraße“. Auch hier hat der Stadtrat noch das letzte Wort.