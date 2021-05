Globus übernimmt zum 30. Januar 2022 den Dudweiler Real-Markt in der Fischbacherstraße. Das erklärt die Globus-Pressestelle. Nach umfangreicher Sanierung ist eine Wiedereröffnung des Supermarktes fürs zweite Halbjahr 2022 geplant. Die 84 Real-Mitarbeiter werden gänzlich von Globus übernommen, so die Pressestelle. Während der Umbaumaßnahmen sollen sie in anderen Globus-Filialen eingearbeitet werden.