„Gummo, wie groß unser Klenner schun wor is, ma solls ned glaawe! Weeschde noch, wammer des Bildsche gemacht hann? So kleen waasche domols geween; un heid?“ Gerade wieder bietet DIE RHEINPFALZ, wie alljährlich zum Schulanfang, „Erinnerungsfotos“ an.

Sie sind sehr beliebt. Aber oft dauert es Jahre, bis sich die Abgebildeten auch so freuen können wie nun die Erwachsenen. Vor allem später, wenn das schöne Schulgebäude in Niederauerbach, in Ernstweiler, Ixheim und Bubenhausen (um nur die „neuen“ Stadtteile zu nennen) keinen Unterricht mehr bietet. Wenn ein Gebäude, wie die Alleeschule, ganz verschwunden ist, dann werden auch die Erinnerungen an die abgebildeten Schulkameraden („die Meede“ hatten ja ihre eigenen Klassen) wieder um einiges intensiver.

Die Fotos der damaligen ABC-Schützen wurden oft mit der alten Familienbox gemacht. Vorher wurde in der Drogerie ein 12er Rollfilm gekauft: „Owwe“ beim Bleicker, bei Wipf oder Könitzer, beim Knoll am Waisenhaus und oder bei einer der anderen Drogerien, die es in der Stadt gab. Natürlich auch in den Fotogeschäften selbst, beim „Meyer Walter“ oder „beim kleene Lothe Ernschd“, auch beim Endmann. Hierhin wurden später auch die Filme zum Entwickeln gebracht – „in achd Daa sinn se ferdisch“, hieß es dann.

Das digitale Zeitalter war noch weit weg. Im Garten, vorm Vogelhäuschen – der Standardplatz für alle Familienaufnahmen – wurde der neue Schüler dann aufgebaut. „Gleich griesche enni, wannde ned lache duuschd“, lautete die Regie-Anweisung des Vaters. Also lachen – „ned so viel!“ Kein Wunder, wenn die Erinnerungen an ein solches Erinnerungsfoto nicht immer die schönsten waren.

Die entwickelten Bilder hatten zwar einen exakt gezackten Rand, waren aber oft so klein, dass das angeordnete Lachen kaum zu sehen war. Große Aufnahmen waren für die Familienkasse zu teuer. Wenn die erste eigene Kamera aus dem Quelle-Katalog war, wurde nicht weniger sparsam mit den Filmen umgegangen – mit Farbfotos schon gar nicht. „Zwee besonnere Termine hads in de Schul gebb: De Schulschbardaa un wann de Schulfodograf komm is!“ Lange Jahre besuchte Hanskarl Facco, der in der Innenstadt sein Fotogeschäft betrieb, die einzelnen Schulen und Klassen und so gab es größere Erinnerungsfotos als die „Selbstgemachten“. Aufnahmen, die erst später wieder auf dem Tisch lagen, wenn sich die Familie traf. Wenn Hannskarl Facco zu einem Schüler sagte: „Deinen Vater kenne ich auch“, antwortete der Angesprochene oft: „Dess is mei Opa!“

Ein Beweis, wie lange er selbst mit der Kamera in den Klassen unterwegs war, erinnerte sich Facco gerne.

Noch einen anderen „Renner“ gab es neben den Schulfotos: Die Abschlussbälle der Tanzschule Schöneberger in der Festhalle. Sie wurden beim Foto Meyer an der Alexanderkirche präsentiert – die Kommentare dazu kamen von den Betrachtern davor. „Dess is doch fa dess Kleed viel ze dick!“ – „Hasche gesien, wie der sich an dess rangemachd had, dess gebbd wass!“ Da wurden oft mit einem Blick schon künftige Ehen geschlossen oder gute Beziehungen vorausgesehen.

Die eigens besorgten Kleider und „wer mid wemm“ boten aber auch bei den jährlichen Abitur-Bällen stets genügend Gesprächsstoff. Auch diese Erinnerungsfotos tauchen nach Jahren in der Schublade oder festgeklebt in verstaubten Fotoalben wieder auf. „Gummo, dess war domols meim Bruder sei Flamm!“ In diesem Jahr sind die Abiturfeiern der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Später wird man es bedauern. Wohl auch bei denen, die diesmal mit ihrem Foto unzufrieden gewesen wären.