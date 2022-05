Eine unbekannte Person hat in der Nacht zum Samstag, gegen 4.40 Uhr morgens, in der Eckstraße in Rimschweiler die Glasscheibe zu einer Garagentür eingeschlagen. Diese Person wurde vom Eigentümer der Garage bei der Tat beobachtet und wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, schwarze Haare, beigefarbenes T-Shirt, dunkle Dreiviertelhose, weiße Jacke. Es konnten auch Blutspuren an der Garagentür gesichert werden. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.