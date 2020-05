Mit Glasperlenspiel kommt am 22. Mai um 21 Uhr eine der energiegeladensten deutschen Bands zum Autokonzert auf den Zweibrücker Flugplatz. Dem haben die Veranstalter einen neuen klangvollen Namen verpasst. Drive-in-Arena. Für die Band ein Konzert in dieser Form auch Neuland.

Im November in der Saarbrücker Garage begleiteten die 800 mitsingenden Fans mit Chorgesang schon vom ersten Lied an die Show. Die Stimmung beim Glasperlenspiel-Konzert war so gut, dass selbst Frontfrau Sängerin und Frontfrau Carolin Niemczyk überwältigt war. „Was ist denn hier los?“, fragte sie freudig. Ganz so wird es auf dem Flugplatz nicht sein, die Fans können zwar in den Autos mitsingen, aber das wird die Band nicht hören können.

Das Konzert haben die Autokino-Organisatoren Holger Staab (Saarlouis) und Nathalie Harbig (Neunkirchen) zusammen mit Johannes Engel (Blieskastel) auf die Beine gestellt. Die Bühne ist 1,35 Meter hoch und ein bisschen kleiner als bei Open-Air-Konzerten, die Boxen schallen nicht weit. Die Musik kommt aus dem Autoradio.

LED-Wand neben Bühne

Bei den Hallenkonzerten ist die LED-Wand auf der Bühne hinter den Musikern, nun wird sie neben der Bühne platziert, so dass man einen besseren Blick darauf. „Da werden Filme vom Band eingespielt und auch das Bühnengeschehen, wir haben zwei Kameras“, erläutert Johannes Engel. Er stellte auch den Kontakt zu der Band her, die sich zum ersten Mal auf ein Autokonzert einlässt – so wie auch Engel.

Lichthupe und Blinker

Das Konzert fängt erst um 21 Uhr an, weil es dann dunkler ist und „eine andere Stimmung da ist, wenn die Autos mit Lichthupe und Blinker eine besonders Atmosphäre kreieren“, hofft Engel. „Ein Autokonzert ist anonym, deshalb muss man sehen, wie man Atmosphäre reinbringt.“ Glasperlenspiel kommt mit 16-köpfiger Crew und spielt 90 Minuten nonstop wie bei einem klassischen Tourkonzert. Und im Prinzip kann Carolin Niemczyk auch das tun, was sie im November in Saarbrücken tat: durch die Reihen gehen. Die Autos werden wie beim Autokino frontal positioniert (nach der Höhe abgestuft, die niedrigen nach vorne, soweit das geht). Nur den Zuschauern die Hände schütteln, darf sie diesmal leider nicht.

Karten

Erwachsene: 39,50 Euro, Kinder unter 18 Jahren: 29,50 Euro, jeweils inklusive Getränke und Snacks.