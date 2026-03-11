Zwei Internetanbieter machen Fortschritte bei ihrem Glasfaserausbau in Zweibrücken. Dieses Stadtviertel steht als Nächstes auf dem Ausbauplan.

„Der Ausbau in Zweibrücken schreitet gut voran, und wir liegen voll im Zeitplan“, schreibt Julia della Peruta, Pressesprecherin bei der Telekom für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, auf Anfrage der RHEINPFALZ. In der Innenstadt seien bereits Telekom-Kunden ans Glasfasernetz angeschlossen worden – „das heißt, die ersten Anschlüsse sind bereits aktiv“, konkretisiert della Peruta. Das nächste Stadtviertel, in dem die Telekom mit ihrem Glasfaserausbau weitermacht, sind die Straßen in der Canadasiedlung sowie das Gewerbegebiet Süd und das Gewerbegebiet am Funkturm. Bei Letzterem erfolge der Ausbau über die Förderprojekte der Stadt.

1&1 startet in der Canadasiedlung

Della Peruta sagt: „Wir treiben den Ausbau stetig voran und betrachten und bewerten alle Gebiete in einer rollierenden Planung regelmäßig neu.“ Derzeit halte die Telekom am ursprünglich geplanten Ausbaugebiet fest. Dieses erstreckt sich über Großteile der gesamten Innenstadt. Um herauszufinden, ob auch andernorts Telekom-Kunden Glasfaser wünschen, setzt das Unternehmen darauf, dass Zweibrücker ihr Interesse an einem solchen Anschluss bekunden. Della Peruta rät Glasfaser-Interessenten, frühzeitig einen Anschluss zu beantragen. Solange der Ausbau läuft, spare das Kosten beim Hausanschluss, verhindere zudem lange Wartezeiten und einen erneuten Aufriss von Straße und Gehweg.

Auch beim 1&1-Glasfaser gehe der Ausbau voran. 1000 Haushalte in der Canadasiedlung will 1&1 ans Glasfaser-Netz anschließen, ab dem 10. März können sich Anwohner für einen Anschluss entscheiden. Wer sich früh für einen Anschluss entscheidet, könne auch bei 1&1 einen kostenfreien Hausanschluss bekommen. Die Ersparnis liege bei rund 800 Euro.