Der Glasfaserausbau in Mörsbach stagniert. Der ursprünglichen Baufirma wurde der Auftrag entzogen. Eine neue Firma ist noch nicht in Sicht. Wie es nun weitergeht.

Der Glasfaserausbau in Mörsbach verläuft weiterhin holprig. Davon zeugen beispielsweise aufgerissene Bürgersteige und Straßen, provisorisch mit Pflastersteinen bestückt und mit Schotter gefüllt, der sich stellenweise über die Fahrbahn verteilt. Bereits 2024 startete der Ausbau in dem Zweibrücker Vorort. Schnell wurden jedoch Mängel bei der Arbeit der von der Unsere Grüne Glasfaser GmbH (UGG) beauftragten Baufirma ersichtlich. Von dieser trennte sich das Glasfaser-Unternehmen im vergangenen Jahr.

Im November vergangenen Jahres stellte sich Daniel Scholle im Ortsbeirat als Projektmanager der UGG vor. Er kündigte an, dass eine neue Baufirma gefunden sei und bald vorgestellt werde. Zudem versprach er, die geöffneten Straßengräben noch vor Winterbeginn provisorisch zu schließen.

Aktuell sind die Gräben weiterhin offen. Eine neue Baufirma wurde nach Angaben des Mörsbacher Ortsvorstehers Dennis Nizard bislang nicht präsentiert. „Das ist eine Never-Ending-Story“, sagte Nizard in der Ortsbeiratssitzung. Die UGG hoffe derzeit auf besseres Wetter für den weiteren Ausbau. „Solange die UGG kein neues Unternehmen nennt, gibt es auch keine Reparaturen“, erklärte Nizard.

Turbo-Internet kommt nur schleichend

Die Leerrohre sind laut Nizard größtenteils verlegt. Allerdings fehlten noch die eigentlichen Glasfaserstrippen, die in die Leerrohre eingesetzt werden müssten. Ohne sie gibt es kein schnelles Internet. Scholle hatte im November die Hoffnung geäußert, den Ausbau im ersten und zweiten Quartal 2026 abzuschließen, damit Mitte 2026 schnelles Internet zur Verfügung stehe. Er bestätigte, dass Mörsbacher, die vor mehr als zwei Jahren einen Glasfaservertrag abgeschlossen hätten, diesen ohne Strafkosten kündigen könnten.

Ratsmitglied Jörg Boßlet kritisierte die mangelhaften Provisorien in den aufgerissenen Straßen. Stellenweise müsse man aufpassen, dass das eigene Auto keinen Schaden nehme. Nizard zufolge soll der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) die Reparaturen begleiten. Der UBZ werde aber nicht selbst einspringen, sagte der Ortsvorsteher. Allerdings wolle er sich noch einmal erkundigen, inwiefern der UBZ aufgrund der Verkehrssicherheit eingreifen müsse – die Rechnung müsse aber dennoch an die UGG gehen.

„Will die UGG überhaupt ausbauen?“

Im Mörsbacher Ortsbeirat wurde der Unmut über das Glasfaser-Unternehmen sehr deutlich. Andrea Knobloch fragte, ob die Außengehöfte angeschlossen würden. Achim Ruf erklärte, die Stadt habe lediglich eine Vorvereinbarung mit der UGG, jedoch keine Rechtssicherheit, wo überall Leitungen verlegt würden. Michael Knobloch bezweifelte, dass Mörsbach überhaupt UGG-Glasfaser bekomme: „Will die UGG überhaupt noch fertig ausbauen? Der Zustand ist unhaltbar!“