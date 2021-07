Neun Ortsteile der saarpfälzischen Gemeinde Gersheim sollen bald schnelles Internet bekommen, frei von Kupferkabeln. Vorige Woche hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser abzuschließen.

Laut Bürgermeister Michael Clivot (SPD) kann die Gemeinde die hohen Investitionen für den Glasfaserausbau nicht aus eigener Kraft tragen. Nun nehme man das Angebot des Unternehmens an, die Glasfaserversorgung bis ins Haus zu übernehmen – ohne Kosten. Die Deutsche Glasfaser, die mit der Firma Inexio fusioniert ist, habe jetzt den Gigabit-Ausbau in den Ortsteilen Gersheim, Walsheim, Reinheim, Niedergailbach, Bliesdalheim, Rubenheim, Herbitzheim, Medelsheim und Peppenkum sowie im Gewerbegebiet in Gersheim zugesagt.