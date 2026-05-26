Unsere Grüne Glasfaser (UGG) schließt doch nicht alle Zweibrücker Haushalte ans Glasfaser an. Gerüchte, nach denen die UGG überhaupt nicht mehr da sei, stimmen jedoch nicht.

Die Glasfaser-Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ ändert ihren Ausbauplan für die Stadt und deren Vororte. „Ein ursprünglich geplanter flächendeckender Ausbau im gesamten Stadtgebiet kann derzeit nicht vollständig umgesetzt werden“, heißt es aus dem Rathaus. Gerüchte, nach denen die UGG überhaupt nicht mehr in Zweibrücken ausbaut, stimmten nach Auskunft der Stadtverwaltung jedoch nicht. Hintergrund des geänderten Ausbau-Planes ist laut Stadt, dass sich die UGG aufgrund „veränderter Rahmenbedingungen im deutschen Glasfasermarkt anpasst und Projekte bundesweit neu priorisiert hat“. Jens Lauser von der UGG-Pressestelle konkretisiert: „Die Planung für unseren eigenwirtschaftlich finanzierten Ausbau, ohne Förderung oder Steuergelder, berücksichtigt zahlreiche wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie etwa Kapazitäten und Kosten der Baupartner, steigende Materialkosten und Inflation.“

Aktuell, so Lauser, konzentriert sich der UGG-Glasfaseraufbau auf die am schnellsten zu realisierenden Glasfaserprojekte. Zweibrücker, die vorerst nicht mehr ans UGG-Internet angeschlossen werden, haben einen Brief von O2 bekommen, darin steht, dass die UGG vor Ort nicht mehr ausbauen wird. Einen Vertrag müssten die Betroffenen nicht kündigen.

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Wo die UGG noch ausbauen will

Aus dem Rathaus heißt es, dass die UGG weiterhin möglichst viele Haushalte anschließen will – soweit das eigenwirtschaftlich finanzierbar ist. Noch im Ausbauplan drin seien Mörsbach, Niederauerbach, Ernstweiler, der Kreuzberg sowie Teile der Innen- und Oberstadt. Gerade in Mörsbach hat die UGG in den vergangenen Monaten Schlagzeilen wegen einer mangelhaften Bauweise gemacht. Kürzlich gab es laut Stadt einen Vor-Ort-Termin zwischen Stadtwerke, -verwaltung UGG, UBZ und der neuen Ausbaufirma. Die Reparaturen vor Ort sollten noch im Mai beginnen. „Zudem wurde in Mörsbach ein Lagerplatz am Ortsausgang Richtung Käshofen auf einem städtischen Grund eingerichtet“, ergänzt die Stadt. Involviert ist in dieser Sache aus Rechtsanwalt Florian Brödel. Er vertritt Mörsbacher, die wegen einer UGG-Subfirma Schäden an ihrem Haus haben. Noch immer sei die Angelegenheit nicht ausgesessen, sagt Brödel. Problem: Jemanden in Haftung zu nehmen, sei gar nicht so einfach.

Andere Glasfaser-Firmen machen weiter

Dass die UGG ihren Ausbau in Zweibrücken stark abspeckt, habe man im Rathaus auch erst vor ein paar Tagen erfahren. Voreilig wollte man nicht in die Öffentlichkeit preschen. Oberbürgermeister Marold Wosnitza: „Uns war wichtig, zunächst belastbare Informationen zu erhalten und nicht vorschnell auf Spekulationen oder Gerüchte zu reagieren. Gerade in sozialen Netzwerken erleben wir derzeit viele unterschiedliche Darstellungen. Deshalb möchten wir transparent und sachlich informieren.“ Wosnitza verfolgt weiterhin das übergeordnete Ziel, die gesamte Stadt ans Breitband-Internet anzuschließen. Er sagt: „Eine moderne digitale Infrastruktur ist ein entscheidender Standortfaktor für Familien, Unternehmen, Schulen und die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt insgesamt. Deshalb werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter daran arbeiten, zusätzliche Ausbauperspektiven für Zweibrücken zu schaffen.“

Zusätzlich zur UGG sind derzeit weitere Internetanbieter mit dem Glasfaser-Ausbau in Zweibrücken beschäftigt. Die Telekom baut in der Canadasiedlung aus, am 27. Mai startet 1&1 im ZEF-Gewerbegebiet. Und auch der geförderte Ausbau für Gewerbeadressen im Etzelweg und am Funkturm soll zeitnah beginnen. Laut Stadt werden somit perspektivisch rund 4500 von etwa 11.800 Adressen beziehungsweise rund 9000 Zweibrücker Haushalte ans Glasfaser angeschlossen werden. Die UGG übernimmt dabei 2800 Adressen, die Telekom 1360 und 1&1 rund 50 Anschriften.