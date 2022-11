Ab April/Mail kommenden Jahres will das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) im gesamten Stadtgebiet Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen-Datenleitungen verlegen (wir berichteten). Am Montagabend, ab 19 Uhr, will sich das Gemeinschaftsunternehmen des deutschen Allianz-Konzerns und der spanische Telefónica in der Zweibrücker Festhalle vorstellen. Man werde, erklärt UGG auf Anfrage, grundsätzliche Informationen zum geplanten Ausbau geben und für Fragen zu Verfügung stehen. Die Festhalle bietet Platz für 375 Interessierte. Laut UGG muss sich jeder, der am Abend vor Ort sein will, im Internet auf der Unternehmens-Homepage anmelden. Die Teilnahme sei kostenlos. Ebenso die Möglichkeit, digital, über einen Internet-Link, am Montagabend der Veranstaltung folgen zu können. Auch dafür sei eine vorherige Registrierung erforderlich. Die Internet-Adresse zur Anmeldung ist https://ugg-events.com/2811.

Die UGG nimmt sich vor, in knapp drei Jahren ein Glasfasernetz in Zweibrücken zu verlegen, etwa 25.000 Haushalte anschließen. Etwa 500 Kilometer Leitungen sind unter die Erde zu bringen. Der Haus-Anschluss sei in der Ausbauphase kostenlos, wird bei einer späteren Entscheidung, nach Verlegung unter den Gehwegen, aber etwas kosten, erklärte die UGG Mitte Oktober bei der Vereinbarung mit der Stadt.