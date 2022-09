Die Münchner Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) könnte demnächst Leitungen in Großsteinhausen verlegen. Der Rat ist dafür, gleichzeitig verweist der erste Beigeordnete Philipp Ziel auf einen möglichen Fallstrick in der Absichtserklärung.

Grundsätzlich plant die UGG, den gesamten Landkreis mit turboschnellem Glasfaserinternet zu versorgen. Die einzelnen Ortsgemeinden müssen jedoch zunächst eine Absichtserklärung unterzeichnen, dann geht die Angelegenheit an den Kreis, der zustimmen muss, und dann wieder an die Gemeinde.

Der erste Beigeordnete Philipp Ziel verwies vorm Gemeinderat am Donnerstagabend jedoch darauf, dass die Absichtserklärung mit der UGG nicht ganz unverbindlich ist, ein Passus darin gibt an, dass Großsteinhausen nach Unterzeichnen vorerst nicht mit möglichen Mitbewerbern in Sachen Internet ins Gespräch treten darf. Bürgermeister Volker Schmitt sah darin kein Problem: „Keiner außer der UGG will aber sonst ausbauen.“ Der Rat stimmte der Erklärung einstimmig zu.