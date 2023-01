Mitte Februar wird das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) damit beginnen, in Reifenberg Glasfaserkabel zu verlegen. Das teilte der Beigeordnete Michael Schmitt (CDU) dem Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben am Mittwoch mit. Nach Reifenberg soll Schmitshausen folgen. „Die Starttermine für die Arbeiten in den anderen Gemeinden folgen bald“, gab Schmitt bekannt.