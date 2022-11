Stromausfälle in mehreren Teilen der Stadt Pirmasens sorgten auf der Warnapp Katwarn für Aufregung.

Die Deutsche Glasfaser geht bei der Sondierung für einen Glasfaserausbau in Pirmasens auf die Zielgerade. Bis Freitag müssen die selbst gesetzten 33 Prozent aller Haushalte einen Vertrag unterschrieben haben, sonst kommt kein Glasfaser ins Haus. Bisher liegt nur Hengsberg gut im Rennen.

Emotional wurde es am Montag in einem Strafverfahren vor dem Amtsgericht Pirmasens. Es ging um Vorfälle in einem höchst streitbelasteten Mietverhältnis im Winzler Viertel, in dem sich jede Seite als Opfer sieht.

Damit das Fahrrad häufiger genutzt wird, will der Kreis Südwestpfalz seine 900 Kilometer langen Radwege optimieren. Am Radverkehrskonzept sollen sich auch die Bürger beteiligen.

Bei den geplanten Zweibrücker Windrädern geht es nicht voran. Schuld daran ist aber nicht der Verein, der die Räder verhindern will.

Wo bis vor Kurzem eine Suchtklinik auf dem Hermersbergerhof stand, plant ein Investor ein Tourismus- und Seniorenprojekt.

Kaum einer hat Lust auf eine WM-Reise nach Katar, stellen die Zweibrücker Reisebüros fest. Aber vermutlich nicht wegen der anhaltenden Kritik am Gastgeberland und der Fifa.

In Mittelbach gab es einen skurrilen Unfall. Spielten technische Probleme eine Rolle?

Der Ruppertsweiler Rat hat beschlossen, die Grundsteuer A von bisher 300 auf künftig 345, der Grundsteuer B von derzeit 365 auf künftig 465 und der Gewerbesteuer von 365 auf 380 Prozentpunkte zu erhöhen.