Manfred Schenk und einige seiner Firmen befinden sich in einem Insolvenzverfahren. Am Mittwoch tagte die Gläubigerversammlung. Dort wurde eine sehr hohe Summe aufgerufen. Bei näherem Hinschauen ist die Lage bei Weitem nicht so dramatisch, wie es sich anhört.

Olaf Spiekermann ist der Insolvenzverwalter von Manfred Schenk.