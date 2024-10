Ein Tipper aus dem Landkreis Neunkirchen hat 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6 gewonnen. Der Gewinner habe sich beim Spiel am Mittwoch mit zwei weiteren Tippern aus Nordrhein-Westfalen und Bayern den bundesweiten Höchstgewinn von jeweils 100.000 Euro gesichert, teilte die Saarland-Sporttoto GmbH in Saarbrücken mit. Der Tipper, der anonym gespielt habe, müsse sich noch bei Saartoto melden. Super 6 ist eine Zusatzlotterie, die mit den Hauptspielen Lotto 6aus49, Eurojackpot und der Rentenlotterie Glücksspirale die Möglichkeit für zusätzliche Gewinne bietet.