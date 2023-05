Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nase vorn im Wahlkreis und im Bundestag: Die SPD hatte ordentlich was zu feiern am Wahlabend. Die Zweibrücker Genossen wählten dazu das Gasthaus Drumm. Lange Gesichter dagegen bei der CDU. Und ein Liberaler will seinen Parteichef ganz genau im Auge behalten.

„Ich kann jetzt noch nichts sagen“, meint Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) gegen 19.30 Uhr. Es ist noch zu früh, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Spärlich der Kommentar