Die Verkehrswende kann auch im ländlichen Raum gelingen – wenn die Kommunen mehr zusammenarbeiten und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das sagte die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bei ihrem Besuch der Zweibrücker RHEINPFALZ-Redaktion am Donnerstag.

Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sieht Glöckner als immens wichtig an, gerade auf dem Land. „Da müssen neue Angebote und Strukturen her. Zurzeit ist es oft so, dass zum Beispiel ältere Leute, die kein Auto fahren, zwar noch mit dem Bus zu Veranstaltungen in die Stadt kommen, aber danach nicht mehr heim.“ Auch junge Leute betreffe das, im Prinzip alle, die kein Auto haben oder keins mehr fahren möchten.

Glöckner würde die Lücken bei Bus und Bahn gerne füllen, indem sie die verschiedenen Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise ermuntert, über den Tellerrand zu blicken und ihre Linien, Fahrzeiten und Strukturen aufeinander abzustimmen. Dass das auch angesichts des Vielzahl der beteiligten Privatunternehmen nicht einfach ist, sei ihr klar, so Glöckner. Trotzdem müsse man daran arbeiten, „und es ist auch meine Aufgabe, das in Berlin so rüberzubringen.“

Klar sei aber auch, „dass wir in den ländlichen Regionen das Auto immer brauchen werden“, machte Glöckner deutlich. Es bedeute für viele auch ein Stück Freiheit und werde als Kulturgut gesehen. „Man darf auch nicht vergessen, dass viele hier von der Autoindustrie leben, direkt oder indirekt“, meint die Bundestagsabgeordnete. Der ÖPNV in der Südwestpfalz müsse effektiver werden, gleichzeitig müsse aber auch das Auto immer mitgedacht werden.