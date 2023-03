Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist so eine Gründer-Geschichte, die man in Berliner oder Hamburger Lofts vermutet, bestimmt nicht in Zweibrücken. Die Software- und EDV-Beratungsfirma Gisbo hat sie aber genau so geschrieben. Aus der Dachzimmer-Gründung ist ein 15 Mitarbeiter starkes, immer weiter wachsendes Unternehmen geworden. Eine mittlerweile 25-jährige Erfolgsgeschichte ... aus Zweibrücken.

Wenn man die Schwestern Sabine Eßer und Schwester Stella Bayer nach den Anfängen befragt, dann schießen den beiden Informatikerinnen schon mal die Tränen in die Augen –