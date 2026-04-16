Am Donnerstag, 23. April, ist Girls’ Day, der Mädchen-Zukunftstag, an dem Schülerinnen Berufe oder Studienfächer kennen lernen, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Das Polizeipräsidium Westpfalz macht mit und hat auch in der Inspektion Zweibrücken noch freie Plätze zu bieten. Teilnehmerinnen können an diesem Tag Einblicke in den Berufsalltag von Polizistinnen und Polizisten gewinnen, Fragen stellen und erfahren, welche Ausbildungsmöglichkeiten es bei der Polizei in Rheinland-Pfalz gibt. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Interessierte Mädchen können sich online anmelden unter https://s.rlp.de/0ZWC2Xi. Die Polizei weist darauf hin, dass auch Jugendliche, die sich weder als Mädchen noch als Junge empfinden, am Aktionstag teilnehmen können. Auch Transmädchen seien willkommen.