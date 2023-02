Von Patrick Göbel

Anfang Januar 2023 war Giraffenbulle Njaro überraschend im Neunkircher Zoo gestorben. Njaro wurde nur drei Jahre alt – eine Seltenheit bei Giraffen. In Zoo-Haltung können die Tiere bis zu 30 Jahre alt werden. Am Freitag gab der Neunkircher Zoo die Todesursache bekannt. „Njaro ist mit großer Wahrscheinlichkeit an den Folgen einer Gewalteinwirkung durch seine Nachbargiraffe Nangila gestorben“, schreibt Pressesprecherin Marieke Groß. Ende letzten Jahres habe eine „Verkettung unglücklicher Faktoren“ dazu geführt, dass Giraffenbulle Nangila von Njaro erschreckt wurde. Nangila wollte sich daraufhin durch den Schreck instinktiv verteidigen. Ŋaro konnte nicht ausweichen und wurde von Nangila lebensbedrohlich verletzt. Diese Verletzung sei von außen nicht sichtbar gewesen „und hat sich im Nachhinein als inoperabel herausgestellt“, so der Zoo. Um die Todesursache herauszufinden, wurde der Kadaver in die Pathologie der Universität Gießen gebracht und dort obduziert. 2022 war Njaro aus Westfrankreich in den Neunkircher Zoo gekommen. Seit seinem Tod ist Nangila die letzte Giraffe im Neunkircher Zoo. Sie teilten sich ein Gehege und waren sozusagen „WG-Partner“.