Der Weltstar Giora Feidman (88) kommt im November zum dritten Mal für ein Konzert nach Zweibrücken - allein, nur mit seiner Klarinette.

Vor 25 Jahren gab der Klezmer-Klarinettenvirtuose Giora Feidman sein erstes Konzert in Zweibrücken (damals spielte er beim 9. Euroclassic-Festival), 2007 kam er erneut für ein Euroclassic-Konzert nach Zweibrücken. Am 21. November, 19 Uhr, kommt der nun 88-jährige argentinische Musiker und Komponist zum dritten Mal nach Zweibrücken. Er spielt in der Alexanderskirche auf seiner „Revolution of Love“ Tour. Damit will er einen Gegenpol setzen zu den Kriegen in der Welt: „Mein Traum von einer Welt ohne Kriege treibt mich an“, sagt er.

Da Feidman in diesem Jahr schon in Pirmasens und Neustadt spielte, weiß man, was zu erwarten ist: fröhlich fließende Klänge wie in „Shalom Chaverim“, sehnsuchtsvolle Melodien wie in „Nostalgia“, heiter beschwingte wie in „Dancing in the Rain“ und „Sweet Melody of Life“, auch ein Tango von Piazzolla und Leonards Cohens „Hallelujah“ - und natürlich das, womit er bekannt wurde: Klezmer. Sein Repertoire ist extrem vielseitig, vielleicht spielt er auch seiner Filmmusiken, die aus Steven Spielbergs „Schindlers Liste“, Caroline Links „Jenseits der Stille“ und den „Comedian Harmonists“ von Joseph Vilsmaier. Auch wenn sein Programm steht, Überraschungen gibt es immer, denn Feidman lässt sich auch von der Atmosphäre des Konzertraums und den Reaktionen des Publikums tragen. Karten bei ticket-regional.de.