Die Stadtgalerie ist immer gut für Überraschungen. Aktuell zeigt sie Plastiken von Gilles Greff, die eine Fusion von Keramik mit Street Art darstellen.

Das kleine Ladengeschäft in der Bitscher Innenstadt beherbergt 16 Plastiken und zwei Dutzend Keramikbecher von Gilles Greff, der bisher im Hauptberuf Museumspädagoge im Saargemünder Fayencenmuseum war. Dort konnte er zwar nicht arbeiten, hatte aber direkten Zugang zu einem über 100 Jahre alten Wissensschatz rund um Fayencen und Keramiken.

Das sieht man den Plastiken in der Galerie d’Art in Bitsch an, die in seiner eigenen Keramikwerkstatt in dem kleinen Dörfchen Achen unweit von Rohrbach-lès-Bitche entstanden sind. Hier hat ein Künstler gearbeitet, der handwerklich genau weiß, wie die Figur aufgebaut und vor allem bemalt werden muss, damit es professionell aussieht. Durch den Kontakt mit vielen, auch zeitgenössischen Künstlern konnte Gilles Greff eine intellektuelle Tiefe in die Objekte legen, die für eine kleine Stadtgalerie wie in Bitsch überrascht.

Spiegel der Gesellschaft

Seine Objekte sieht er als Spiegel der Gesellschaft. Greff beschäftigt sich in den Plastiken viel mit aktuellen Ereignissen. Eine Plastik zeigt eine liegende Frauengestalt und wurde von ihm mit „Afghanische Frau vor der Rückkehr der Taliban“ betitelt. Das Frauengesicht ist unverhüllt und wirkt entspannt. Heute sind die Gesichter der Frauen in Afghanistan komplett unter dichten Schleiern verschwunden.

Greffs Objekte würden sich auch bestens für feministische Museen eignen. Eine kugelrunde Figur mit Frauenkopf obendrauf nennt er „Feminin pluriel“. Wie eine Street-Art-Mauer wurde die Kugel mit Parolen und Graffitis bemalt. Auf einem ist zu lesen, dass man nicht als Frau geboren wird, sondern es werde. Mit dem sich permanent drehenden Objekt will er die Komplexität der Frau untersuchen und ihre Vielschichtigkeit darstellen.

Jesus-Darstellung beeindruckt

Sehr eindrucksvoll ist die „Wächterin der Erde“ geraten. Auch wieder eine Frauengestalt mit übergroßen Füßen und einer großen Pflanze in den Händen ist hier zu sehen. Die großen Hände scheinen die Pflanze schützen zu wollen. Die „Wächterin der Erde“ ist eines der wenigen Objekte, das ohne Bemalung im Graffitistil auskommt.

Greff braucht die plakative Street-Art-Optik nicht, um zu beeindrucken. „Entre inquiétude et rassurance“, was sich mit „Zwischen Beunruhigung und Gewissheit“ übersetzen lässt, hat er eine monochrom gehaltene Figur betitelt, die einen gepanzerten Polizisten darstellen soll. Das als Torso gehaltene Objekt könnte genauso gut einen Söldner des Dreißigjährigen Kriegs darstellen wie einen Pariser Sicherheitsbeamten der gefürchteten CRS-Verbände. Mit einem Brustpanzer ausgestattet, wird er gleichermaßen geschützt und auch isoliert von seiner Umgebung. Sehr eindrucksvoll ist Greff noch eine Jesus-Darstellung gelungen, die ebenfalls monochrom, nur aus dem Ton besteht.

Das Projekt der Stadtgalerie in der Bitscher Innenstadt wird auch nach dem Machtwechsel im Rathaus weitergehen. Die neue Bürgermeisterin Sophie Pastor will es fortsetzen, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung versicherte. In der Stadt gebe es genug Leerstände, und die Galerie d’Art ziehe Publikum an, was dem Handel und dem Leben in der Innenstadt nutze, begründet die seit einer Woche amtierende Bürgermeisterin die Fortsetzung. Auch sei es eine gute Gelegenheit, Künstler der Region, auch aus Deutschland, zu präsentieren.

Info

Gilles Greff: „La matière comme espace de réflexion et de sens“, Plastiken, Bitsch, Galerie d’Art de la ville, Rue du Maréchal Foch 9, bis 21. April, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14-18 Uhr, Samstag 14-17 Uhr.