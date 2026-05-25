Nach Regen und Sturm meldet der Windpark Sickinger Höhe Vollzug: Der defekte Antriebstrang ist ersetzt, das Windrad bei Rosenkopf läuft wieder. So war der heikle Einsatz.

Die Reparatur an einem Windrad im Windpark Sickinger Höhe – wenige Hundert Meter links hinter Rosenkopf in Fahrtrichtung Martinshöhe – ist abgeschlossen. Defekt war der sogenannte Antriebsstrang, der die mechanische Energie der Rotoren in elektrischen Strom umwandelt. Monteure des Betreibers Prokon ersetzten das Bauteil, wie Baustellenleiter Sven Wegener mitteilte.

Wegen des Wetters verzögerten sich die Arbeiten mehrfach. Für den Austausch musste der obere Teil der Anlage geöffnet werden. Da darunter empfindliche elektronische Schaltanlagen liegen, durfte es während der Öffnung des „Deckels“ nicht regnen. Zusätzlich gab es Wind- und Sturmwarnungen.

Unternehmen aus Köln fährt alles auf

Ein Kranführer erklärte, dass Hubarbeiten ab einer Windgeschwindigkeit von neun Metern pro Sekunde nicht mehr sicher möglich sind. Um in rund 100 Metern Höhe arbeiten zu können, wurde am Donnerstag ein 750-Tonnen-Autokran mit Gitterspitze des Kölner Unternehmens Wasel vor Ort aufgebaut. Für den Spezialkran, Dutzende Gegengewichte mit jeweils 200 Tonnen, Stützträger, Gitterteile und die Mastabspannung waren 50 Lastwagen-Ladungen nötig.

Für die Montage des Gittermastkrans kam zusätzlich ein Montagekran zum Einsatz. Diesen stellte das Zweibrücker Unternehmen AKV Kranvermietung bereit, wie AKV-Chef Günter Hüther telefonisch mitteilte. „Wir waren in Vorbereitung der Montage, haben die Gitterspitzen zusammengesetzt, die Ballastgewichte angebracht und die Stützen montiert.“ Allein der Montagekran ist ein Gigant mit 250 Tonnen Tragkraft.

Millimeterarbeit in 100 Metern Höhe

Da das Wetter am Donnerstag mitspielte, konnten die Reparaturen fortgesetzt werden. Dabei war Millimeterarbeit gefragt: Schon kleine Böen können ein mehrere Tonnen schweres, aerodynamisch geformtes Rotorblatt am Kranseil beim Einheben in die Rotornabe zum Schwingen bringen. Um die Schwingungen zu minimieren, stabilisierten Prokon-Mitarbeiter den „Propeller“ zusätzlich vom Boden aus mit langen Leinen.

Der Windpark besteht aus zehn Windrädern. Die Rotoren haben einen Durchmesser von rund 90 Metern. Jedes Windrad hat eine Nennleistung von rund 2,05 Megawatt. Die Einspeisung der Energie erfolgt über ein Umspannwerk in Homburg. Die Leitungen sind unterirdisch verlegt. Rein rechnerisch versorgt der Windpark 10.200 Vier-Personen-Haushalte.