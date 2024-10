Im Salinenpark in Sulzbach hat ein Unbekannter Giftköder ausgelegt, die für Tiere tödlich sein können. Laut Polizei handelt es sich dabei um mit Schrauben versehene Salamischeiben als auch um giftiges Schneckenkorn. Ein Hundehalter, der gerade im Park spazieren war, hatte am Mittwochabend die Polizei alarmiert. Vor Ort sammelten die Beamten die Giftköder ein und stellten sie zur weiteren Auswertung sicher. Ob ein Hund oder ein anderes Tier durch die Salamischeiben und das Gift verletzt wurde, kann die Polizei nicht sagen. Gemeldet habe sich bisher niemand. Die Giftköder seien mutmaßlich am Mittwochnachmittag oder -abend im Park ausgelegt worden. Die Polizeiinspektion Sulzbach bittet Zeugen, die Hinweise zur Person geben können, die die Giftköder ausgelegt hat, oder etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06897 9330 zu melden.