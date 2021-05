Heimtrainer, passiv: Viele Ligen, auch in den USA, haben Zwangspause, nicht nur Fußball, Basketball oder Handball hierzulande. Das bringt bei etlichen Sportbegeisterten den Fernsehabend durcheinander. Trotz Corona kann Sport aber über die Mattscheibe flimmern – mit den besten Sportfilmen. Eine kleine Auswahl der Redaktion, Teil vier.

Bergsteigen/Klettern

Längst ist der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, ein Touristenziel geworden, inzwischen muss der Zugang sogar beschränkt werden. Bereits 1996 soll der Journalist und Bergsteiger Jon Krakauer einen Bericht über diese Kommerzialisierung schreiben. Aus dem Bericht wird ein Weltbestseller, später der Film „In eisige Höhen - Sterben am Mount Everest“. Am Basislager des Everest (gedreht wurde in den Tiroler Alpen statt im Himalaya) herrscht mächtig Betrieb, mancher Kunde lässt sich den geführten Aufstieg bis zu 65 000 Euro kosten. Am Ende kommen im April 1996 acht Bergsteiger ums Leben. – DVD 22,99 Euro.

Müllers Geheimtipp: Die Brüder Alexander und Thomas Huber gehören zu den besten Extrembergsteigern der Welt. Regisseur Pepe Danquart hat ihnen im Dokumentarfilm „Am Limit“ ein Denkmal gesetzt. Der Film erzählt von der Liebe zu den Bergen, vom Scheitern und Erfolgen. 2007 bezwingen die „Huberbuam“ im Yosemite Valley die berüchtigte Granitwand „El Capitan“ und stellen einen neuen Weltrekord im Speedklettern auf. 2:45 Stunden für die knapp 1000 Meter hohe Felswand. Atemberaubende Bilder! – 2-DVD-Speed-Record Edition fünf Euro, Blu-ray 8,60 Euro.

Basketball

Bugs Bunny, Daffy Duck und Co. werden ins Weltall entführt. Aliens wollen, dass sie in einem Vergnügungspark die Besucher unterhalten. Doch kampflos wollen sich die Looney Tunes in „Space Jam“ nicht ergeben. Sie fordern ihre Alien-Entführer zu einem Basketballspiel heraus. Die Aliens stehlen das Talent von NBA-Größen wie Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson und Shawn Bradley. Doch die Tunes sichern sich die Dienste von Michael Jordan. Vor allem NBA-Nostalgiker und Fans des Dream Teams von den Olympischen Spielen 1992 kommen bei dieser Komödie auf ihre Kosten. – DVD zwölf, Blu-ray neun Euro.

Ein ungleiches, aber erfolgreiches Team bilden Wesley Snipes und Woody Harrelson in der Komödie „Weiße Jungs bringen’s nicht“. Das unkonventionelle Duo zockt auf Basketball-Straßenplätzen in Los Angeles Afroamerikaner ab, die sagen, dass Weiße nicht gut Basketball spielen können. Geldsorgen und Beziehungsprobleme liegen auf ihrem Weg. – DVD 19 Euro, Blu-ray neun Euro.

In „Coach Carter“ ist es ein wenig wie in Zeiten des Coronavirus: Die Sporthalle ist abgesperrt, Training nicht möglich. Basketball-Coach Ken Carter (Samuel L. Jackson) hat seine Spieler der Richmond Highschool ausgesperrt, weil ihre schulischen Leistungen nicht dem von ihm geforderten Notendurchschnitt entsprechen. Nicht alle Lehrer und Eltern sehen das ein: Die Halle wird wieder geöffnet. Als Carter daraufhin kündigt, schleppen seine Spieler Tische in die Halle – und lernen dort. Sechs Richmond-Basketballer gingen später aufs College, fünf mit Sportstipendium. – DVD 5,89 Euro, Blu-ray 37,95 Euro.

Forest Whitaker spielt Coach Al Collins, dessen Basketball-Team in „Stürmische Zeiten – Gib niemals auf“ keine Halle mehr hat. Hurricane Katrina hat 2005 die Südstaaten der USA verwüstet, auch die John Ehret Highschool im Marrero, Louisiana. Coach Collins sucht seine Jungs mühsam quer durch die Stadt wieder zusammen, macht ihnen Mut und will (wo auch immer) Training anbieten, so lange nur einer von seinen Spielern kommt. Spieler und Trainer räumen und säubern ihre Halle – und fangen wieder an zu spielen. – DVD und Blu-ray 7,99 Euro.

Cheerleading

Cheerleading gehört in Amerika zum Sport wie Punkte und Tore. Kein Wunder, dass es Filme zu dem Thema gibt. Einer der besten ist „Girls United“. Torrance (Kirsten Dunst, „Spider-Man“) wird Kapitänin der High-School-Cheerleader-Truppe. Und muss Probleme lösen: Casting neuer Cheerleader, geklaute Darbietungen ... Keine guten Voraussetzungen für die nationalen Meisterschaften. Es folgten fünf Fortsetzungen. Aber in keiner war noch jemand von der Originalbesetzung (Dunst, Eliza Dushku, Gabrielle Union). – DVD 13 Euro.