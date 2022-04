Mit roher Gewalt haben zwei Männer am Mittwochabend auf dem Herzogplatz einen 22-Jährigen verprügelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei prügelten die beiden Männer den 22-Jährigen gegen 21.20 Uhr zu Boden und traten dann auf ihn ein. „Dabei traten die Täter gezielt gegen den Kopf des jungen Mannes“, schreibt die Polizei. Durch den Angriff brachen sie dem Geschädigten das Nasenbein und den Daumen. Er musste zur genauen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Wer die beiden Täter sind, ist auch noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken fahndet mit folgender Personenbeschreibung nach den beiden Schlägern: Der erste Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur, hat kurze blonde Haare und dürfte etwa 28 Jahre alt sein. Er trug einen weißen Pullover und eine dunkle Hose. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur, hat kurze blonde Haare und dürfte etwa 26 Jahre alt sein. Er trug einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift „Landser“ und eine dunkle Hose. Die Zweibrücker Polizei bittet um Hinweise zur Tat und den Tätern an die Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.