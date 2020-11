Die Gewobau verkauft das Gebäude des ehemaligen Finanzamtes an die inhabergeführte Immobiliengesellschaft M4 Holding. Alleingesellschafter ist ein Arzt aus Kaiserslautern. Er will Eigentums- und Mietwohnungen errichten. Der Käufer betont, dass es ihm bei dem Erwerb darum geht, das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten. Die Gewobau hat sich bewusst für diesen Investor entschieden, da dessen Konzept am besten zu dem Gebäude passe, so Geschäftsführer Eschmann. Die Weiterentwicklung des Gebäudes könne zu einer spürbaren Belebung der Oberstadt führen, hofft die Gewobau. Ursprünglich wollte sie das Gebäude selbst umzubauen und an TLT-Turbo vermieten. Wegen der Corona-Pandemie wollte TLT-Turbo jedoch nicht mehr mieten.