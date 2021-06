Dass in Reifenberg seit dem späten Dienstagnachmittag das Internet ausgefallen ist, lag an einem Gewitterschaden. Inexio-Sprecher Thomas Schommer erklärte, dass an dem Richtfunkmast, der am Reifenberger Friedhof steht, auf Grund eines Gewitters eine Sicherung kaputt gegangen ist. Inexio ist der Anbieter, über den das Dorf an das Internet angebunden ist. Laut Schommer ist der Schaden seit Mittwoch, kurz nach zehn Uhr, behoben. „Es war heute Morgen direkt jemand da. Es sollte also wieder alles laufen“, so Schommer. Betroffen waren auch alle Festnetz-Telefone, bei denen die Verbindung über das Internet läuft.