Der Südwestrundfunk (SWR) verlost zwei Plätze für eine historische Busfahrt von Zweibrücken nach Maria Rosenberg. Das schreibt der SWR in einer Pressemitteilung. Zusammen mit der Landesschau Rheinland-Pfalz und Moderator Martin Seidler startet die Fahrt am 30. Oktober am Zweibrücker Landgestüt. Dort gibt es eine Führung auf den Spuren von Herzog Christian, dem Gründer des Landgestüts, dem Großen Fritz sowie dem französischen Kaiser Napoleon. Nach dem Mittagessen geht die Fahrt im Omnibus weiter nach Maria Rosenberg. Dort erzählt Diakon Steffen Dully die Geschichte des Wallfahrtortes bei einem Rundgang über das Gelände. Start der Tour ist am SWR-Funkhaus in Mainz, allerdings kann man auch in Kaiserslautern zusteigen. Mitfahren kann jedes Paar, sofern beide Teilnehmer über 18 Jahre alt sind. Zwei Einzelplätze gibt es aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht. Bewerbungen sind bis Freitag, 9. Oktober, 13 Uhr, per E-Mail möglich.