Bis zum Ende der Nachtschicht am Mittwochmorgen, 17. November, 5.59 Uhr, werden sich an den Homburger Unikliniken etwa 300 Beschäftigte an einem eintägigen Warnstreik beteiligt haben. Um den Druck auf die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) aufrechtzuerhalten, denkt man bei der Gewerkschaft Verdi für die kommende Woche bereits über einen weiteren Warnstreik an der Homburger Uni nach. Auf Anfrage räumte Verdi-Gesundheitssekretär Michael Quetting am Dienstag ein, dass ein Klinik-Streik inmitten der verschärften Corona-Lage eine sehr heikle Angelegenheit sei. „Wir haben deshalb eine Notdienstvereinbarung geschlossen, weil wir die Patientenversorgung natürlich sehr ernst nehmen.“ Verdi habe gut 500 Anstecker unter dem Klinikpersonal verteilt, mit denen etwa die Pflegekräfte an den Patientenbetten signalisierten, dass sie sich aktuell ja eigentlich im Streik befänden.