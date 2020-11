Die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten das Zweibrücker Stadtsäckel. Da bei vielen Unternehmen die Gewinne rückläufig sind, bleiben der Stadt unter anderem Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Die Verwaltung geht derzeit von Mindereinnahmen von rund acht Millionen Euro aus.

Bundestag und Bundesrat hatten zuletzt ein Hilfspaket von 412 Millionen Euro beschlossen, mit dem Kommunen pandemiebedingte Ausfälle der Gewerbesteuer ausgleichen sollen. Stand jetzt wird die Stadt jedoch keine oder nur eine kleine Ausgleichszahlung erhalten. Grund ist, dass die Stadt in diesem Jahr wegen einer Steuernachzahlung in Höhe von acht Millionen Euro aus dem Jahr 2018 die geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 27 Millionen doch erreichen wird.

Bitte: Zuteilung von Mitteln anpassen

Im Namen der Stadtratsfraktionen hat sich der Stadtvorstand in einem Brief ans rheinland-pfälzische Innenministerium und an Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewandt. Der Verteilungsmechanismus erfasse nicht, dass auch die Stadt einen Ausfall von rund acht Millionen Euro verzeichnet, heißt es darin. Und weiter: „Die Intention, allen Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für die zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zu gewähren, trifft insoweit für die Stadt Zweibrücken nicht zu.“ Die Stadtspitze bittet das Land deshalb darum, die Zuteilung von Mitteln anzupassen, sodass die Stadt daran „in fairer Weise partizipieren“ kann.