Bis 31. Dezember müssen alle Mieter des Dorndorf-Gewerbeparks in Niederauerbach das Gebäude verlassen haben. Das bestätigt der Besitzer, die Firma Rieker Immobilien mit Sitz in Tuttlingen. Mehrere Mieter sind bereits ausgezogen, andere sind gerade dabei. Von den Kündigungen wurden sie kalt erwischt, so der Tenor unter den Betroffenen. Aus der ehemaligen Schuhfabrik Dorndorf wurde 2005 unter der Regie von Rieker Immobilien ein Gewerbepark, in den sich Händler, Handwerker, Dienstleister und vorübergehend Gastronomen einmieteten. Zur Frage, was nun mit dem Fabrikgebäude geschieht, das 20.000 Quadratmeter auf fünf Etagen umfasst, äußert Rieker Immobilien sich nicht, auch nicht zu den Gründen des Rückzugs aus Zweibrücken.

