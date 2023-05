Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schluss liegt nahe: In Zeiten, in denen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie dazu geführt haben, dass die Menschen zu Hause häufiger aufeinandersitzen, kommt es auch häufiger zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. War dies auch in Zweibrücken während der Lockdowns im vergangenen Jahr so?

Eine vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebene repräsentative Untersuchung der Universität Bielefeld zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland hatte im Jahr 2004 ergeben,