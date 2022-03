Was in der Südwestpfalz an diesem Donnerstag wichtig ist.

In der Pirmasenser Fußgängerzone wurden Gewölbe entdeckt. Was sich darin wohl verbergen mag? Die Stadtspitze hofft auf einen Schatz.

Was wir vom Fantasievölkchen der Pokémon lernen können, berichtet Sigrid Sebald in ihrer satirischen Kolumne.

In der Mitgliederversammlung des Händlervereins Gemeinsamhandel spricht der scheidende Vorsitzende Klartext.

Ende März wird zum vorerst letzten Mal im ehemaligen City-Outlet Zweibrücken gegen Corona geimpft.

Eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine könnte auf Maria Rosenberg entstehen.

Radfahrer und Wanderer dürfen wieder drauf: Die 270 Meter lange Holzbrücke über das Naturschutzgebiet Königsbruch bei Schönau ist nach der Sanierung wieder benutzbar.