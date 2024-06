„Ich war die beste Freundin von Chaimae“, erzählt Sandra R. (18). Ihre 24-jährige Freundin wurde Anfang vergangener Woche tot in einer Wohnung in Bubenhausen gefunden – zusammen mit einer männlichen Leiche. Mittlerweile ist klar, dass keine dritte Person an dem Vorfall beteiligt war. Bei der zweiten Leiche handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um den Ex-Freund der 24-Jährigen. Sandra R. ist – ebenso wie es Chaimae war – Krankenschwester. Die beiden arbeiteten zusammen im Nardini-Klinikum Zweibrücken, verbrachten oft ihre Freizeit miteinander.

Was noch über den schrecklichen Vorfall bekannt ist, wie die Spendenaktion läuft und erste Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft lesen Sie hier.