Weil das Wetter wohl unbeständig bleibt, verlegen einige Teilnehmer an der Aktion „Zweibrücken gesund“ ihre Aktivitäten vom Samstag, 9. April, auf den verkaufsoffenen Sonntag am 10. April, 13 bis 18 Uhr. Der Großteil der Angebote spielt sich unter freiem Himmel ab. Gleichwohl, so Citymanagerin Petra Stricker, wollen fast alle Projektpartner an ihrer Teilnahme festhalten. Auf dem Hall- und dem Herzogplatz finden alle Aktionen wie geplant am Samstag von 10 bis 15 Uhr statt – darunter die Präsentation „Ohne Auto mobil“. Dafür wird die Zufahrt am Goetheplatz für den Verkehr gesperrt. Kinder und Jugendliche, die beim Parcours der Jugendverkehrsschule mitmachen möchten, werden gebeten, ihre eigenen Fahrräder und Schutzhelme mitzubringen. Hüpfburgen können bei Nässe nicht aufgebaut werden. Die italienischen Marktstände bleiben bis einschließlich Sonntag täglich von 9 bis 19 Uhr auf dem Alexanderplatz. Auf diesem tritt am Sonntag von 14 bis 17 Uhr Michel Wack mit seinem „Trio Finale“ auf. Die beiden Parkhäuser in der Innenstadt sind am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.