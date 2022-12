„Der Sockenmarkt der Mädels des ,Ökumenischen Mädelsabends’ in Contwig am 26. November auf dem Gelände der evangelischen Kirche Contwig war ein schöner Erfolg“, schreibt Mitorganisatorin Bärbel Heidt. Den Erlös von 2100 Euro haben die Teilnehmer vergangene Woche bei ihrer Adventsfeier gespendet – zu gleichen Teilen an die evangelische und katholische Kirchengemeinde Contwig und an den Verein Herzenssache Kaiserslautern. Anke Henkel von der Organisation Herzenssache, Pfarrer Uwe Beck und Pfarrer Johannes Müller nahmen die Spenden entgegen, die sie für soziale Zwecke verwenden werden.