Die Musikfestspiele Saar veranstalten am Sonntag, 20. März, 17 Uhr in der Industriekathedrale Alte Schmelz in St. Ingbert ein Benefizkonzert mit dem Kiev Soloists National Chamber Ensemble, um Spenden für Kinder in der Ukraine zu sammeln.

Bereits im frühen Stadium des sich anbahnenden Kriegs versuchten die Musikfestspiele Saar, Kontakt zu ukrainischen Ensembles aufzubauen, um mit Hilfe der Kultur Brücken zu bauen in den Westen. Aber alle Orchester hatten sich quasi schon aufgelöst, bis die Musikfestspiele dann vom Kiev Soloists National Chamber Ensemble erfuhren, das sich auf einer Tournee in Europa befand, plötzlich keinen Weg mehr zurückhatte und nun versucht, unter Aufbietung der letzten Kräfte für sein Land zu spielen. So kommt es, dass die 15 Musiker am Sonntag in St. Ingbert spielen.

Der komplette Erlös geht an die Organisation Herzenssache, die speziell für Kinder aus der Ukraine ein Konto eingerichtet hat. Bei dem Konzert haben auch alle Zuhörer unter 18 Jahren freien Eintritt.

Auch Musik ukrainischer Komponisten

Die Musiker spielen von dem italienischen Filmmusikkomponisten Nino Rota (1911-1979) das „Konzert für Streicher“ und von Felix Mendelssohn Bartholdy die Sinfonie Nr. 10 h-moll. Außerdem stehen Werke von ukrainischen Komponisten auf dem Programm: Von Aleksandr Shymko (geboren 1977) „Dreams of an Old Forest“, von Myroslav Skoryk (1911-2020) „Melodie“ in a-Moll und den ukrainischen Folk Song „Pline Kacha“, der seit der Maidan-Revolution immer gesungen wird, wenn es um kämpferische Auseinandersetzungen geht. Es ist der Dialog einer Mutter mit ihrem Sohn, der in den Krieg zieht. rhp/adi

Karten

Karten für 30 bis 100 Euro gibt es unter musikfestspielesaar.de.